Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника

Верховна Рада не підтримала відставки директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерела LB.ua у "Слузі народу" зазначили, що "прозахідна частина фракції виступила категорично проти звільнення Ситника", хоча інші групи впливу підтримали б відставку директора НАБУ.

Спікер парламенту Дмитро Разумков, відкриваючи позачергове засідання, запропонував депутатам проголосувати скерування на повторне перше читання та доопрацювання проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах (3133 від 28.02.2020)", за що проголосували 284 парламентарі. Також депутати не розглянули 12 альтернативних законопроєктів фракції "Голос".

"Це було найкоротше позачергове засідання Верховної Ради", - зазначив спікер.

Автором законопроєкту №3133 є народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Законопроєктом пропонувалося внести зміни до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" для можливості відставки директора, якщо на нього протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Як повідомляли, 6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ винним в адміністративному порушенні під час відпочинку і присудив штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн). Раніше Генпрокуратурою стосовно Ситника було складено адмінпротоколи з приводу його відпочинку в мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і Ситник не вказав суми в декларації. Ситник нібито не сплатив коштів за проживання під час свого відпочинку в розмірі 25 тисяч гривень.

За словами народної депутатки фракції "Голос", членкині комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та авторки одного з альтернативних законопроєктів Олександри Устінової, "зараз законними підставами, за якими можна звільнити директора НАБУ, є фактично негативне рішення аудиту".

"Це коли призначається спеціальна комісія, туди делегують людей Верховна Рада, президент, Кабінет Міністрів. Яка проводить аудит і говорить, працює нормально Антикорупційне бюро чи ні. Якщо це негативний висновок – він є підставою для того, щоб проголосувати звільнення директора НАБУ. Якщо таких підстав немає, то просто бажання окремого депутата або навіть цілої фракції – це вже політичний тиск, тому що ми розуміємо, що і у фракції «Слуга народу», і у фракції ОПЗЖ є люди, щодо яких веде розслідування НАБУ. Чи щодо їх родичів. Ну, скажімо, щодо депутата, який зараз є в групі «За майбутнє» Ярослава Дубневича, НАБУ вело розслідування і передало справу до суду. У фракції ОПЗЖ точно є люди, яких розслідували і розслідують зараз. Тому, звичайно, їм дуже хотітиметься звільнити керівництво і поставити свого «смотрящого»... Ми бачимо, хто це (відставку Ситника, - ред.) протягує. Це протягує пан Дубінський і група Коломойського. Чому? Тому що багато компаній Коломойського зараз фігурують у розслідуваннях НАБУ. Той самий Приват чи МАУ... Коли ми побачили, що Олексій Гончаренко зареєстрував законопроєкт, який дає можливість звільнити директора НАБУ, ми зрозуміли, що це особиста помста. У нього є конфлікт інтересів, тому що в близького друга, його соратника, який був його заступником, коли він був у Партії регіонів, і зараз є його заступником в обласній організації «Європейської солідарності», розслідує НАБУ. Він є фігурантом однієї із справ. Так званої дачі Маразлі – це великий будинок, який був приватизований у центрі Одеси. І для того, щоб захистити близьку йому людину, пан Гончаренко і подав цей законопроєкт", - зазначила вона.

Щодо справи, у якій Ситника було визнано корупціонером, вона нагадала, що "в нас є два такі самі складені протоколи проти президента. Друге – ця справа була абсолютно сфабрикована".

"Тому якщо звільнення Ситника є рознарядкою згори, то це політичне самогубство для України на міжнародній арені, тому що ми як держава - і в першу чергу Офіс президента - обіцяли незалежність антикорупційних органів. Це не має нічого спільного з незалежністю... Звільнення директора НАБУ фактично у спосіб запуску ретроспективи, зворотної дії закону — це порушення усіх умов і всіх домовленостей, які Україна давала МВФ ... Якщо це буде порушено – це ставить під сумнів нашу майбутню співпрацю з МВФ , і це ще один крок до можливого дефолту", - додала Устінова.

Нагадаємо, що на початку лютого 2020 року апаратом Верховної Ради зареєстровано проєкт постанови про звільнення Ситника з посади директора НАБУ. Відповідну ініціативу підтримали 216 депутатів. Також 28 лютого було зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах.