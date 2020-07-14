Кожен українець із своєї кишені сплачує зелений тариф, – Арахамія

"Купуєте сонячні панелі в Китаї, встановлюєте їх десь у полі, підключаєтеся до мережі, і кожен українець зі своєї кишені сплачує вам підвищений тариф".

Кожен українець із своєї кишені сплачує зелений тариф, – Арахамія
Фото: facebook/Слуга Народу

Зелені тарифи для електроенергії стають загрозою для національної безпеки. Українці оплачують їх із власних кишень.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у студії "Свободи слова" на ICTV.

"Зелені тарифи були прийняті ще за часів Януковича, а потім поступово всі туди вкладали, включно з великими інституціональними інвесторами зі Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. І всі називають себе інвесторами", – сказав він. "Собівартість сонячних панелей що три роки майже вдвічі зменшується, але тариф залишається той самий. Купуєте сонячні панелі в Китаї, встановлюєте їх десь у полі, підключаєтеся до мережі, і кожен українець зі своєї кишені сплачує вам підвищений тариф, тому що це зелена енергетика", – заявив він.

Арахамія бачить вихід у радикальному зниженні зелених тарифів. Якщо цього не зробити, на його думку, Україна втратить енергетичний сектор економіки.

"Нині є багато лобі – ДТЕК, який дуже багато контролює сонячної енергії, і є вітрова генерація, в які повкладалися великі міжнародні компанії. І, звичайно, вони зараз гальмують цей процес і лякають міжнародними судами. Мені здається, що тут треба проявляти волю. І ніхто, крім парламенту, її не може проявити.

Нам треба об’єднатися на цій платформі і просто нарешті вирішити це питання. Бо кожен українець зі своєї кишені сплачує підвищений тариф", – сказав Арахамія.

При цьому в Україні одні з найвищих тарифів на зелену енергетику. Уряд пропонує лише трохи зменшити розмір тарифу – на 10%, тобто до 3,80 грн/кВт-год.

Окрім того, Служба безпеки України просить Верховну Раду запровадити модель проведення зелених аукціонів. Це дасть змогу виправити баланс в об’єднаній енергосистемі України через велику кількість виробників зеленої енергетики. За рік їх частка зросла удвічі, що призвело до значного збільшення витрат на виплату виробникам за зеленим тарифом.

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