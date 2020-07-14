Комбриг розповів обставини загибелі військового медика на Донбасі

Бойовики обстрілювали евакуаційну групу з трьох боків.

Комбриг розповів обставини загибелі військового медика на Донбасі
Комбриг Микола Палас
Фото: radiosvoboda.org

Російські окупаційні війська, порушивши всі міжнародні та гуманітарні норми, після наданих гарантій режиму тиші на Донбасі розстріляли групу українських військових, які намагались евакуювати тіло загиблого командира взводу.

Про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас, передає "Укрінформ".

За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків.

"За наказом командира батальйону група дорозвідувала підходи до наших позицій на предмет ймовірності підходів диверсійно-розвідувальних груп противника. Під час дорозвідки командир взводу потрапив на мінне поле, на невідомий вибуховий пристрій, де після спрацювання даного пристрою отримав поранення, несумісне з життям і загинув на місці", - розповів комбриг.

За його словами, командувач ООС дав наказ на запит "режиму тиші", після чого начальник української сторони СЦКК за посередництва СММ ОБСЄ отримав згоду бойовиків забрати тіло загиблого військового.

"З 14:00 до 18:00 було підтвердження з тої сторони, що буде дотримання режиму тиші. Була складена група для евакуації безпосередньо загиблого командира взводу з двох представників СЦКК, групи розмінування, також групи супроводу, які були одягнені в білі каски, в білі жилети, також був бойовий медик. Не доходячи 15 метрів, у районі загиблого була влаштована підла засідка", - повідомив Палас.

За його інформацією, першим у групі йшов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе удар і був поранений. Військові були змушені відійти назад і перегрупуватися. Бойовий медик та один з розвідників намагалися надати допомогу пораненому сержанту, який відповзав назустріч групі. Водночас російські найманці продовжили вести вогонь, унаслідок чого медик загинув на місці, а офіцер розвідки отримав контузію. Його вдалося евакуювати офіцерам інженерно-саперної групи.

Увечері 13 липня стало відомо, що тіло командира взводу, який загинув на мінному полі, забрали бойовики. Наразі тривають перемовини з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ та "Груз-200" для подальшої евакуації тіла загиблого бойового медика та пошуку пораненого сержанта розвідвзводу, який досі перебуває в районі загибелі бойового медика.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, проросійські збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.

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