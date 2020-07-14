Адаптивний карантин у Києві можуть продовжити до кінця 2021 року

На такий сценарій вказує високий показник захворюваності у столиці.

Адаптивний карантин у Києві можуть продовжити до кінця 2021 року
Фото: Александр Рудоманов

Керівник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що адаптивний карантин у столиці може діяти до кінця 2021 року.

Про це він розповів в коментарі сайту "Сьогодні".

За його словами, на такий сценарій вказує високий показник захворюваності у столиці, де на цей момент зареєстровано 6350 випадків COVID-19.

"На даний момент у Києві стабільно високі показники захворюваності. І ні про які послаблення карантину говорити поки не доводиться. На який термін буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні - не радують. При таких показниках в адаптивному карантині ми будемо перебувати найближчі півтора року", - розповів Рубан.

За його словами, бізнес повинен продовжувати свою діяльність в умовах карантину. Тому для кожної сфери необхідно розробити порядок роботи.

"Ми зараз зайшли в етап адаптивного карантину, як це відбувається в усьому світі. Нам необхідно розробити порядок для діяльності кожного бізнесу. І посилити спостереження за групами ризику - це люди від 60 років і особи з хронічними захворюваннями, щоб уберегти їх від інфекції. Плюс продовження маскового режиму, дезінфекції рук і дотримання безпечної дистанції", - додав головний санлікар столиці.

Нагадаємо, що в Києві за минулу добу коронавірус виявили у 112 осіб, один пацієнт помер.

В Україні показник захворюваності тримається на одному рівні третій день поспіль. За минулу добу COVID-19 виявили у 638 осіб.

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