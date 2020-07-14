?Вірменія викликала українського посла через заяви про конфлікт з Азербайджаном

Міністерство закордонних справ Вірменії викликало посла України Івана Кулебу (батька голови українського МЗС) у зв'язку із заявою українського зовнішньополітичного відомства щодо бойових сутичок на вірмено-азербайджанському держкордоні.

Про це повідомляє МЗС Вірменії.

Кулебу прийняв заступник міністра закордонних справ Вірменії Шаварш Кочарян, який надав йому оцінку заяви українського МЗС.

Протягом зустрічі заступник міністра закордонних справ також поінформував посла про порушення режиму припинення вогню азербайджанською стороною в північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського держкордону, починаючи з 12 липня, напади на цивільну інфраструктуру і цивільне населення, а також про ситуацію, що склалася в результаті "агресивних дій Азербайджану".

Нагадаємо, 10 липня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного у збройних провокаціях на кордоні. Повідомлялося про перестрілку, у якій були загиблі.

Міністерство закордонних справ України "висловило глибоке занепокоєння"у зв’язку із загостренням ситуації на азербайджано-вірменському кордоні та закликало сторони конфлікту "докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації та продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради Безпеки ООН №№822, 853, 874 та 884, ухвалених у 1993 році".

"Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні МЗС України.