ВАКС подовжив запобіжний захід Гримчаку та його помічнику
Обидва мають перебувати під нічним домашнім арештом.
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід ексзаступнику міністра тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та його ймовірному посібнику.
Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора та продовжила строк дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомили на сторінці ВАКС у Facebook.
Також продовжено до 7 вересня 2020 року включно строк дію процесуальних обов`язків, покладених на обвинувачених.
Юрій Гримчак був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України з 10 березня 2017 року по 4 вересня 2019 року. Його звільнили вже після затримання.
За версією слідства, Гримчак і спільник вимагали понад мільйон доларів за надання деяких послуг. Представник однієї з приватних компаній розповів Гримчаку про проблему з отриманням дозвільних документів на будівництво в межах охоронної території Києва. Гримчак заявив, що за $1 млн може вирішити це питання. Гроші нібито потрібні були, щоб підкупити чиновників у Мінкультури, Мін'юсті, КМДА і Українському державному інституті культурної спадщини.
Ця ж фірма потребувала консультації щодо цивільної справі про стягнення боргу з іншого приватного підприємства. За версією слідства, Гримчак за $100 тис. взявся забезпечити ухвалення необхідного судового рішення. Він нібито збирався звернутися до заступниці генерального прокурора, щоб та вплинула на голови Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, в свою чергу, міг би вплинути на суддів.
В ході переговорів сторони домовилися про суму в $80 тис. Першу частину грошей в розмірі $50 тис. Гримчак і його помічник поділили між собою.
Гримчака і помічника було затримано 14 серпня 2019 роки після отримання $480 тис. ($30 тис. за вирішення питання з судом і $450 тис. за дозвільні документи).
12 травня Національне антикорупційне бюро закрило одне з кримінальних проваджень проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Воно стосується недостовірного декларування.
22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо Юрія Гримчака і його помічника Ігоря Овдієнка.
26 травня ВАКС залишив під нічним домашнім арештом Юрія Гримчака. Його ймовірному спільникові змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.
У червні у Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі стосовно ексміністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Прокуратура вважає, що ексчиновник за хабар обіцяв вирішити два питання представнику приватної фірми.
У липні адвокат ексзаступника міністра повідомив, що ЄСПЛ отримав заяву Гримчака щодо позову проти України.