Легалізація грального бізнесу позбавлятиме українців 82 млрд гривень щороку, - Тимошенко

Голова партії вважає, що влада хоче збагатитися на людській біді.

Легалізація грального бізнесу позбавлятиме українців 82 млрд гривень щороку, - Тимошенко
Фото: Lb.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що законом про гральний бізнес влада легалізує грабунок українців мафією. Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді.

Голова партії наголосила, що влада хоче збагатитися на людській біді, на епідемії "справжньої хвороби" – лудоманії.

«Наші експерти прорахували наслідки ухвалення цього закону, і я зараз хочу повідомити, що для того, щоб отримати в бюджет ті чотири мільярди гривень, про які говорить президент, треба, щоб українці програли 82 мільярди гривень», – зазначила лідер “Батьківщини”.

При цьому в законі, як зауважила Юлія Тимошенко, по суті, ще й передбачається звільнення грального бізнесу від податків.

«Українці важко працюють в аграрному секторі, важко працюють на заводах, підприємствах, заробляючи цю нещасну копійку для своєї родини. А мафії зараз цим законом віддаються мільярди для того, щоб просто зняти з людей ці гроші в беззаконний спосіб», – обурилася лідерка партії.

Юлія Тимошенко переконана, що гральним законом влада, нехтуючи інтересами людей, хоче забезпечити мільярдними потоками грошей не тільки внутрішню мафію, а й світову.

«Вони також залучають мафію з усього світу, бо дають можливість іноземним корпораціям брати участь в організації доїння наших родин в системі грального бізнесу. Це аморальне явище, яке робиться президентом України на замовлення кримінальних кіл, які перетворювали так звані гральні зали на осередки наркоторгівлі й проституції. Йдеться, по суті, про духовне нищення України», – застерегла голова «Батьківщини».

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