Легалізація грального бізнесу позбавлятиме українців 82 млрд гривень щороку, - Тимошенко
Голова партії вважає, що влада хоче збагатитися на людській біді.
Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що законом про гральний бізнес влада легалізує грабунок українців мафією. Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді.
Голова партії наголосила, що влада хоче збагатитися на людській біді, на епідемії "справжньої хвороби" – лудоманії.
«Наші експерти прорахували наслідки ухвалення цього закону, і я зараз хочу повідомити, що для того, щоб отримати в бюджет ті чотири мільярди гривень, про які говорить президент, треба, щоб українці програли 82 мільярди гривень», – зазначила лідер “Батьківщини”.
При цьому в законі, як зауважила Юлія Тимошенко, по суті, ще й передбачається звільнення грального бізнесу від податків.
«Українці важко працюють в аграрному секторі, важко працюють на заводах, підприємствах, заробляючи цю нещасну копійку для своєї родини. А мафії зараз цим законом віддаються мільярди для того, щоб просто зняти з людей ці гроші в беззаконний спосіб», – обурилася лідерка партії.
Юлія Тимошенко переконана, що гральним законом влада, нехтуючи інтересами людей, хоче забезпечити мільярдними потоками грошей не тільки внутрішню мафію, а й світову.
«Вони також залучають мафію з усього світу, бо дають можливість іноземним корпораціям брати участь в організації доїння наших родин в системі грального бізнесу. Це аморальне явище, яке робиться президентом України на замовлення кримінальних кіл, які перетворювали так звані гральні зали на осередки наркоторгівлі й проституції. Йдеться, по суті, про духовне нищення України», – застерегла голова «Батьківщини».