Івано-Франківська лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів для завершення тестування персоналу

Проведене раніше тестування показало, що у приблизно 40% протестованих лікарів і персоналу є антитіла.

Івано-Франківська лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів для завершення тестування персоналу
Фото: eurosolidarity.org

Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала 200 ІФА-тестів від Фонду Порошенка. Це дозволить завершити тестування лікарів, медпрацівників та персоналу лікарні на антитіла до коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

На 14 липня в обласній інфекційній лікарні перебуває сотня пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою хворобу. 9 з них перебувають у реанімації.

«На жаль, на сьогодні ситуація в лікарні залишається напруженою. Ми маємо 100 хворих. Це максимальна кількість, яку ми можемо розмістити з дотриманням правил інфекційного контролю», – говорить Наталія Дьоміна, заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

За її словами, отримані сьогодні тести дозволять завершити тестування всіх працівників лікарні на антитіла до коронавірусної інфекції. Проведене раніше тестування показало, що у приблизно 40% протестованих лікарів і персоналу є антитіла.

«Завдяки отриманим раніше тестам ми протестували частину лікарів і медичного персоналу. В результаті з’ясували, що приблизно 40% наших працівників вже перенесли різні форми коронавірусної інфекції. Ми щиро дякуємо Фонду Порошенка за неодноразову допомогу нашому закладу. За допомогою отриманих сьогодні тестів ми зможемо охопити тестуванням весь медичний персонал, плюс повторно протестувати тих, які цього потребують. Оскільки для вироблення антитіл потрібно 3-4 тижні і дехто з медиків потребує повторного обстеження», – сказала Дьоміна.

Раніше Фонд Порошенка передав медзакладам Прикарпаття 600 ІФА-тестів длябезкоштовного тестування медпрацівників на антитіла до коронавірусу.

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