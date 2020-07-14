Шмигаль повторно подав кандидатуру Уруського на посаду віцепрем\'єра з ОПК

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав кандидатуру Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

Проєкт постанови за №3842 зареєстровано в парламенті 14 липня.

Нагадаємо Кабінет Міністрів у п’ятницю, 10 липня, зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення ексголови Держкосмосу Олега Уруського на посаду віцепрем'єра з питань оборонно-промислового комплексу. Його кандидатуру вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляли джерела LB.ua у "Слузі народу", знайомство кандидата на посаду віцепрем'єра з питань ОПК з фракцією мало відбутися цього тижня.

13 липня проєкт постанови про призначення Уруського віцепрем'єром з Ради відкликали.

Як повідомили джерела LB.ua в монобільшості, проєкт було відкликано через те, що кандидата ще не заслуховували на засіданні фракції. Після того, як фракція заслухає Уруського, прийматиметься рішення про повторне подання.

Нагадаємо, що 57-річний Олег Уруський - уродженець Чорткова Тернопільської області.

1985 року закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Доктор технічних наук.

У 1993-1996 роках працював головою управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках очолював управління в апараті РНБО. У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни. У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.

2005 року став першим заступником глави Міністерства промислової політики.

З 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.