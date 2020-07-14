В’єтнам передав Україні 300 портативних апаратів ШВЛ

Це гуманітарна допомога компанії Vingroup JSC.

В’єтнам передав Україні 300 портативних апаратів ШВЛ
Фото: З відкритих джерел

14 липня з В’єтнаму до Києва прибуває 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень. Це гуманітарна допомога в’єтнамської компанії Vingroup JSC.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Загальна вартість першої партії становить 2 млн. 373 тис. доларів США. До кінця серпня планується передати Україні ще 600 одиниць апаратів ШВЛ виробництва Vingroup JSC.

Глава МЗС повідомив, що апарати ШВЛ моделі Vsmart VFS-510 виробляються на підприємствах Vingroup за технологією американської компанії медичного обладнання Medtronic. Вони сертифіковані Міністерством охорони здоров’я В’єтнаму.

Після митного оформлення державне підприємство "УкрМедПостач" проведе перевірку та сертифікацію апаратів в Україні, після чого вони будуть невідкладно розподілені серед медичних закладів України.

Напередодні повідомлялося, що Індія передала Україні 50 тис. капсул противірусного препарату OMVIR.

Нагадаємо, ЄС і ВООЗ передадуть необхідне лабораторне обладнання для 27 лабораторій України.

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