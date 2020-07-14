В июле чиновники получат не более 47 тысяч. Зеленский отозвал законопроект о снятии зарплатных ограничений

Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект №3708, который отменяет ограничение зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен. Об этом во время сегодняшнего заседания сообщил заместитель главы ВР Руслан Стефанчук, передает ЭП.

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Что известно

Как отметила перед заседанием Рады депутат Галина Янченко, законопроект содержит предложение, чтобы ограничение зарплаты госчиновников 47 тысячами гривен действовало не более трех месяцев от начала применения этой нормы.

«И в случае его принятия срок действия ограничения должен был закончиться 13 июля. Однако, сегодня мы не будем рассматривать этот проект закона, поэтому ограничение зарплат сохранится», - написала она в фейсбуке.

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