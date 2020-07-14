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2020-07-14
В июле чиновники получат не более 47 тысяч. Зеленский отозвал законопроект о снятии зарплатных ограничений
Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект №3708, который отменяет ограничение зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен. Об этом во время сегодняшнего заседания сообщил заместитель главы ВР Руслан Стефанчук, передает ЭП.
Фото: nbn.ua
Что известно
Как отметила перед заседанием Рады депутат Галина Янченко, законопроект содержит предложение, чтобы ограничение зарплаты госчиновников 47 тысячами гривен действовало не более трех месяцев от начала применения этой нормы.
«И в случае его принятия срок действия ограничения должен был закончиться 13 июля. Однако, сегодня мы не будем рассматривать этот проект закона, поэтому ограничение зарплат сохранится», - написала она в фейсбуке.
Ранее сообщалось
- Верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли антикризисные изменения в госбюджет.
- На период карантина Рада определила предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен.
- Позже Высший совет правосудия заявил, что временное ограничение судейского вознаграждения нарушает конституционные гарантии как независимости судей, так и судебной власти в целом.
- Аналогичное решение приняли и в Кабмине для руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний.