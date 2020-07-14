Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ

Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє "Громадське".

Адвокати підозрюваного, наголошуючи, що підозра є необґрунтованою, а справа сфальсифікованою, подали скаргу на утримання підзахисного під вартою.

Також адвокати надали звернення від 40 депутатів обласної ради та від Федерації боксу з проханням не ув'язнювати Мангера.

Сторона захисту зазначила, що вина Мангера не доведена нічим, окрім слів про "Миколайовича", про якого нібито згадував Левін під час розмови з Торбіним зі слів останнього, а також у першочергових показах Ігор Павловський. Однак згодом Павловський про них забув.

Сам Владислав Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства Катерини Гандзюк СБУ , зокрема генерала Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфу у справі Гандзюк.

Прокурор Андрій Синюк просив залишити Мангера під вартою, наголошуючи на тому, що існувала реальна загроза життю та здоров'ю свідків і тому вони звернулися до суду з проханням змінити підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, 16 червня Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Голові Херсонської обласної ради збираються змінити запобіжний захід на утримання під вартою без права на заставу. Це пов'язано з погрозами на адресу свідків у справі і членам їхніх сімей.