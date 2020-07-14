Ще одного російського актора не впустили в Україну

Антону Пампушному заборонено в'їзд у державу на три роки.

Російський актор Антон Пампушний не потрапив на територію України. Йому заборонили в'їзд у державу на три роки після відвідування анексованого Криму в 2019 році. Про це повідомляє канал «24».

Працівники Державної прикордонної служби України не пустили в країну ще одного російського актора. 38-річний Антон Пампушний прилетів до Борисполя рейсом з Франкфурта. Минулого року він відвідував анексований Крим, проте під час розмови з прикордонниками цей факт заперечував.

Антона Пампушного помітили у Криму на одному з фестивалів. Окрім того, він зіграв одну з головних ролей у фільмі "Балканський рубіж". Сцени бойовика знімали й на окупованому півострові у 2019 році.

Тепер Антону Пампушному заборонено в'їзд в Україну на три роки.

Першою успішною роботою Антона Пампушного став історичний фільм "Олександр. Невська битва", у якому він зіграв головного персонажа князя Олександра Невського. Актор також перевтілювався в Альошу Поповича у фентезі "Реальна казка". На його рахунку чимало картин та співпраці з французькими режисерами.