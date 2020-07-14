Зеленський виступив за лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю та Індії

Президент України Володимир Зеленський на нараді з членами Кабінету Міністрів у понеділок підкреслив, що лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" посиланням на пресслужбу голови держави.

Під час наради з членами Кабміну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з цих країн.

Нагадаємо, на зустрічі з представниками туристичної сфери в Кам'янці-Подільському президент сказав, що має намір доручити Міністерству закордонних справ розглянути питання лібералізації візового режиму для низки іноземних держав. Скасування віз, за його словами, має стосуватися насамперед Китаю, арабських країн, Австралії та Нової Зеландії.