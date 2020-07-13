У районі проведення операції Об’єднаних сил убили військового медика

Російсько-окупаційні підрозділи не дотримуються жодних міжнародно-правових норм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил убили військового медика
Фото: https://www.pravda.com.ua/

Російсько-окупаційні війська обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя, котрий сьогодні, 13 липня, загинув підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве. Про це йдеться на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Отримавши підтвердження режиму "Тиша" група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла загиблого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.

Підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм.

Наразі тіла загиблих і поранений воїн перебувають на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.

Нагадаємо, 13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог продовжує нехтувати вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння.

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