На Донбасі загинули двоє українських бійців

Один із загиблих - військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Євген Чумаченко.

На Донбасі загинули двоє українських бійців
Фото: Макс Левин

13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців.

Пресцентр Операції Об’єднаних сил інформує, що окупанти, порушуючи Мінські домовленості, застосував заборонені зразки озброєння.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля Луганського і Кримського. Неподалік Майорська бойовики стріляли по позиціях ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібру 82 мм поблизу Харчовика та Авдіївки. Також противник задіяв гранатомети різних систем та стрілецьку зброю неподалік Кам’янки і Славного, а по оборонцях Водяного відкривав вогонь зі стрілецької зброї", - зазначають у штабі.

Раніше сьогодні повідомлялося, що один військовий загинув під час обстрілу Славного. Ще один - поблизу населеного пункту Зайцеве.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу 13 липня загинув військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Євген Чумаченко.

"Сьогодні, 13 липня 2020 року, внаслідок прицільного ворожого обстрілу позицій українських військ в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець частини солдат Чумаченко Євген Олександрович, 1988 р.н., родом з Одеської області", - повідомили в бригаді.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було поранено шістьох військових. 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

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