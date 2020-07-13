Через рішення продовжити шкільне навчання російською збирають мітинг під Радою

14 липня парламент розглядатиме законопроєкт Бужанського, спрямований на продовження викладання російською в школах до 2023 року.

Депутат Верховної Ради, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закликав українців 16 липня прийти під стіни парламенту та захисти українську мову.

"16 липня - всі під Верховну Раду!" - написав він у "Фейсбуці".

В'ятрович зазначив, що подачі фракціі? "Слуга народу" голова ВР Дмитро Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на четвер законопроєкт 2362 нардепа Бужанського, "мета якого - тотальна русифікація украі?нськоі? освіти".

"Цеи? проєкт, якии? вносить зміни в закони про мову і про освіту - наи?більша загроза украі?нськіи? мові і украі?нськіи? освіті з часів Януковича", - підкреслив ексглава Інституту нацпам’яті.

Він додав, що в разі ухвалення цього документу скасовується перехід учнів 5-11 класів росіи?ськомовних шкіл на украі?нську мову навчання з 1 вересня 2020.

"Більше того, в будь-яких школах (включаючи школи з украі?нською мовою навчання) буде дозволено викладати "декілька навчальних предметів" росіи?ською мовою. Це – шлях до тотальноі? русифікаціі? освіти. Ми не маємо права цього допустити", - підкреслив В'ятрович. В’ятрович закликав "кожного, кому дорога украі?нська мова і украі?нська освіта, 16 липня о 9:00 вийти під стіни парламенту і не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде провалено або знято з розгляду".

Нагадаємо, що проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти авторства Бужанського був зареєстрований Радою в жовтні 2019. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України.