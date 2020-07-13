Індія передала Україні 50 тис. капсул противірусного препарату

Ліки передали як гуманітарну допомогу.

Індія передала Україні 50 тис. капсул противірусного препарату
Фото: moz.gov.ua

Україна отримала від Республіки Індія партію антивірусних препаратів OMVIR, які використовують у лікуванні пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.

Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів, інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.

Церемонія передачі препаратів, котрі надійшли в Україну як гуманітарна допомога, відбулася 13 липня в МОЗ.

"Посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі зауважив, що в разі потреби можуть бути додаткові поставки цього засобу", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що препарат OMVIR містить 75 мг діючої речовини Oseltamivier Phosphate і включений в український протокол лікування від коронавірусної хвороби COVID-19.

У травні Індія передала Україні 30 тис. таблеток противірусного препарату з гідроксихлорохіном.

Також у складі гуманітарної допомоги з Індії тоді прибула партія вакцин від тифу, менінгіту, холери та малярії, призначених для українського миротворчого корпусу в Конго.

Крім того, уряд Індії дав спецдозвіл на комерційну закупівлю гідроксихлорохіну для потреб Міністерства охорони здоров'я України.

На початку липня Всесвітня організація охорони здоров'я припинила випробування протималярійного препарату "Гідроксихлорохін" як засобу для лікування пацієнтів з COVID-19.

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