Суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві Шеремета лікарку Кузьменко

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві Шеремета лікарку Кузьменко
Фото: Lb.ua

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Про це оголосила слідчий суддя Олеся Батрин, повідомляє Укрінформ.

"Слідча суддя Батрин, розглянувши клопотання про зміну запобіжного заходу Кузьменко, постановила: у задоволенні клопотання відмовити", - йдеться у повідомленні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Раніше сьогодні Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваного у справі Шеремета Антоненка.

Антоненко разом з лікаркою і волонтеркою Юлією Кузьменко і медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь - підозрювані у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

2 липня в Національній поліції повідомляли, що справа Шеремета готова до передачі в суд. Термін передачі залежить від підозрюваних і їхнього захисту.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Волонтери за три години зібрали необхідну суму.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

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