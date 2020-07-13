Фігурантці справи Шеремета Яні Дугарь змінили запобіжний захід

З неї зняли територіальні обмеження і дозволили зняти електронний браслет.

Фігурантці справи Шеремета Яні Дугарь змінили запобіжний захід
Фото: LB.ua

Суд змінив запобіжний захід для однієї з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Яні Дугарь.

З неї зняли територіальні обмеження. Також сьогодні, 13 липня, знімуть електронний браслет, передає 5 канал.

Раніше ще одну фігурантку справи дитячого хірурга Юлію Кузьменко суд залишив під вартою. Ухвала оскарженню не підлягає.

Третього підозрюваного, музиканта Андрія Антоненка, суд залишив під вартою до 23 липня.

Антоненко разом з лікаркою і волонтеркою Юлією Кузьменко і медсестрою одного з парашутно-десантних батальйонів Яною Дугарь - підозрювані у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

2 липня в Національній поліції повідомляли, що справа Шеремета готова до передачі в суд. Термін передачі залежить від підозрюваних і їхнього захисту.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Волонтери за три години зібрали необхідну суму.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

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