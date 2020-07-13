Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі 10 липня

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенантові Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбас.

Відповідний указ президент підписав 13 липня.

Звання Героя України присвоєно за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

"Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою", - наголосив Зеленський.

Поховання захисника відбудеться в середу, 15 липня.

Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін влучила в бліндаж, де було двоє бійців. Тарас Матвіїв витягнув двох побратимів і відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

Тарас Матвіїв служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.