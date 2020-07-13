Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі 10 липня

Молодший лейтенант отримав смертельне поранення, рятуючи своїх побратимів.

Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі 10 липня
Тарас Матвіїв

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенантові Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбас.

Відповідний указ президент підписав 13 липня.

Звання Героя України присвоєно за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

"Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою", - наголосив Зеленський.

Поховання захисника відбудеться в середу, 15 липня.

Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін влучила в бліндаж, де було двоє бійців. Тарас Матвіїв витягнув двох побратимів і відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

Тарас Матвіїв служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

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