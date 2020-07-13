Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах і запросив в Україну

"Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання".

Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах і запросив в Україну
Фото: facebook.com/prezydentpl

Володимир Зеленський привітав чинного президента Польщі Анджея Дуду з перемогою на виборах і запросив його відвідати Україну.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші!" - написав президент.

Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує владна партія "Право і справедливість", перемагає на недільних виборах, не набагато випереджаючи свого суперника від опозиції Рафала Тшасковського.

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