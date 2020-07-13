Папа Римський відреагував на зміну статусу собору Святої Софії

Глава Католицької церкви перейнявся долею колишнього найбільшого православного храму.

Папа Римський відреагував на зміну статусу собору Святої Софії
Фото: Vatican Media

Папа Римський Франциск відреагував на рішення Туреччини перетворити Собор Софії у Стамбулі на мечеть.

Під час недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані понтифік заявив, що це завдає йому "великої скорботи", пишуть Vatican News.

"Море відносить далеко мою думку, до Стамбула. Маю на увазі Святу Софію. Це завдає мені великої скорботи", - сказав глава Католицької церкви.

Нагадаємо, у липні Державна рада Туреччини (вищий адміністративний суд) дозволила використовувати собор Святої Софії в Стамбулі як мечеть. Суд скасував постанову турецького уряду від 1934 року про присвоєння собору статусу музею.

Після цього Євросоюз розкритикував Туреччину за рішення перетворити Собор Софії у Стамбулі на мечеть. Президент Греції Катерина Сакелларопулу вважає, що це "вкрай провокаційний акт, спрямований проти світової спільноти". За її словами, цей крок "жорстоко ображає історичну пам'ять, підриває цінність терпимості і отруює відносини Туреччини з усім цивілізованим світом".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що думка інших країн не повпливає на рішення щодо зміни статусу собору Святої Софії.

Собор Святої Софії був побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії собор змінив свій статус на мечеть, а музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

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