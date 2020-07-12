Ердоган заявив, що думка інших країн не повпливає на рішення щодо зміни статусу собору Святої Софії

Президент Туреччини вважає, що його критикують "країни, які не можуть боротися з ісламофобією".

Ердоган заявив, що думка інших країн не повпливає на рішення щодо зміни статусу собору Святої Софії
Собор Святої Софії
Фото: zn.ua

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що думка інших країн не впливатиме на рішення щодо зміни статусу собору Святої Софії. За його словами, перетворення собору з музею на мечеть засновується на бажанні та волі турецького народу, пише "Анадолу".

"Туреччина ухвалила рішення про зміну статусу Айя-Софії з музею на мечеть, ґрунтуючись на бажанні та волі народу. Думка інших країн не може повпливати на наше рішення", - зазначив Ердоган.

Він також заявив, що Туреччину за користування своїм суверенним правом критикують "країни, які не можуть боротися з ісламофобією на своїй території".

Ердоган додав, що його країна не тільки веде боротьбу з тероризмом у своїх межах, а й створює безпекові зони.

Собор Святої Софії був побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії собор змінив свій статус на мечеть, а музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

У липні Державна рада Туреччини (вищий адміністративний суд) дозволила використовувати собор Святої Софії в Стамбулі як мечеть. Суд скасував постанову турецького уряду від 1934 року про присвоєння собору статусу музею.

Після цього Євросоюз розкритикував Туреччину за рішення перетворити Собор Софії у Стамбулі на мечеть. Президент Греції Катерина Сакелларопулу вважає, що це "вкрай провокаційний акт, спрямований проти світової спільноти". За її словами, цей крок "жорстоко ображає історичну пам'ять, підриває цінність терпимості і отруює відносини Туреччини з усім цивілізованим світом".

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