Чотири українські препарати проходять клінічні випробування у лікуванні пацієнтів з коронавірусом
Деякі з них знаходяться на завершальному етапі.
Міністерство охорони здоров'я проводить клінічні випробування чотирьох українських препаратів у лікуванні пацієнтів із коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу.
Йдеться про Амізон МАКС, Аміксин IC, Біовен, Корвітин.
"Деякі клінічні випробування перебувають на завершальній стадії. Після отримання результатів будуть зроблені висновки про можливість використання препаратів в лікуванні коронавірусної хвороби", – цитує міністра пресслужба МОЗ.
Також Степанов повідомив, що міністерство відстежує інформацію про розробку вакцин проти коронавірусу у світі.
"Компанія AstraZeneca заявила про плани її виготовлення. Було створено альянс між чотирма країнами - Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди. Зроблено попереднє замовлення вакцини. Україна також звернулася до цих країн із проханням, щоб у разі появи вакцини, наша країна була в пріоритеті щодо її отримання", – розповів він.
Раніше Степанов повідомив, що МОЗ має намір закупити препарат проти Еболи для лікування COVID-19 - ремдесивір.
Наприкінці червня МОЗ розширило перелік лікарських засобів у протоколі лікування коронавірусу. Зокрема, туди вирішили внести дексаметазон.