Тест потрібно зробити не пізніше ніж за 48 годин до прибуття.

Хорватія ввела для українців обов'язкову 14-денну самоізоляцію або наявність тесту на коронавірус. Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"У ніч на 11 липня Хорватія прийняла рішення про обов'язкову 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, в т. ч. для України, які в'їжджають в Республіку Хорватія. При наявності тесту на Covid-19, зробленого не пізніше ніж за 48 годин, - без самоізоляції", - написав посол.

На сторінці посольства в facebook пояснюється, що Інститут охорони здоров'я Хорватії прийняв рішення про те, що всі громадяни третіх країн, що мають підставу на в'їзд в Республіку Хорватія з особистих невідкладних причин, повинні пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

При цьому самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні кошти через 7 днів після прибуття до Хорватії зробить тест на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і він покаже негативний результат.

Особи, які в'їжджають до Хорватії з туристичною, діловою метою або заради навчання, можуть потрапити в країну без обов'язкової 14-денної самоізоляції при пред'явленні негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус.

Тест потрібно зробити не пізніше ніж за 48 годин до прибуття в Хорватію (рахується час від взяття забору до прибуття на прикордонний перехід). При відсутності ПЛР-тесту потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше Чорногорія дозволила українцям в’їзд без тесту на коронавірус.

Українці в умовах карантину можуть в'їхати до 23 держав. Для перетину кордону деяких з них потрібна віза, а в низці необхідно дотримуватися обмежень.