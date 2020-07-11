Очільника миколаївського осередку "Свободи" госпіталізували з вогнепальним пораненням

У 33-річного Демида Губського ненаскрізне поранення голови.

Очільника миколаївського осередку "Свободи" госпіталізували з вогнепальним пораненням
Демид Губський
Фото: facebook/Демид Губський

У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови госпіталізували керівника обласної організації ВО "Свобода" Демида Губського.

У поліції повідомили, що про інцидент їх сповістили медики Лікарні швидкої допомоги близько 7:45 у суботу.

"До поліції надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми - ненаскрізне вогнепальне поранення в голову", - йдеться у повідомленні.

Речниця Миколаївської поліції Олене Бережна у коментарі Суспільному підтвердила, що йдеться про Демида Губського.

Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події. Правової кваліфікації поки що немає.

Нагадаємо, в липні минулого року в Хмельницькій області ножове поранення отримав кандидат в народні депутати від ВО "Свобода" Назарій Чепко.



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