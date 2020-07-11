Рада на позачерговому засіданні може скасувати обмеження зарплат чиновників

Раніше у зв’язку з карантином парламент встановив ліміт у 47 тисяч гривень.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників до 47 тисяч гривень, яке запровадили у квітні.

Про це свідчить проєкт закону №3708.

Законопроєкт передбачає, що обмеження на розмір заробітних плат чиновників діятиме не більше трьох місяців з дня застосування.

Нагадаємо, парламент встановив ліміт на зарплати чиновників та суддів 13 квітня, коли ухвалив зміни до держбюджету. Верхня межа була встановлена на рівні 10 мінімалок (це 47 230 гривень)

Якщо депутати підтримають цей законопроєкт, то термін дії обмеження завершиться 13 липня.

Рішення про зменшення зарплат стосувалось також керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній.