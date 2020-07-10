Суд у Туреччині дозволив використовувати собор Святої Софії як мечеть

Суд скасував постанову турецького уряду від 1934 року про присвоєння собору статусу музею.

Державна рада Туреччини (вищий адміністративний суд) дозволила використовувати собор Святої Софії в Стамбулі як мечеть.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на турецьке державне інформагентство Anadolu.

Так, суд скасував постанову турецького уряду від 1934 року про присвоєння собору статусу музею.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган через пару годин після рішення суду у своєму блозі у Twitter опублікував указ, згідно з яким собор Святої Софії буде передано у відання Управлінню у справах релігії і відкрито для проведення в ньому мусульманських богослужінь.

Як повідомляє Reuters, перетворення собору на мечеть спричинить виключення цього об'єкта зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Нагадаємо, собор Святої Софії був побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії собор змінив свій статус на мечеть, а музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.