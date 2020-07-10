Керівник слідчої групи ДБР Корецький оскаржив своє звільнення в суді

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Керівник слідчої групи ДБР Корецький оскаржив своє звільнення в суді
Фото: скрін відео

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олега Корецького до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляють на сайті ОАСК.

Серед вимог вказаного позову - визнати протиправними дії в.о. директора ДБР Олександра Соколова щодо попередження про наступне вивільнення Корецького. Позивач також просить суд скасувати наказ від 17 червня 2020 року №75 "Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису центрального апарату Державного бюро розслідувань на 2020 рік".

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними матеріалами в справі.

Нагадаємо, раніше керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що на нього намагалися впливати з метою викликів на допит п'ятого президента Петра Порошенка.

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