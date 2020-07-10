СБУ не допустила провокацію на Закарпатті, спрямовану на порушення територіальної цілісності України

Контррозвідники Служби безпеки припинили діяльність групи громадян у Закарпатській області, дії яких містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Про це повідомляється на сайті СБУ .

"Здобута оперативниками інформація засвідчила факти залучення громадян України до процесу оскарження в міжнародних інституціях результатів Тріанонського мирного договору. Згідно з ним у 1920 році від Королівства Угорщина відійшли території, у тому числі частина земель сучасної Закарпатської області", - заявили в СБУ .

У межах розпочатого кримінального провадження задокументовано факт залучення представниками іноземних організацій українця для збору підписів мешканців області на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору.

Фото: ssu.gov.ua

Крім того, експертиза засвідчила, що бюлетені, які використовувалися для такого анкетування, містили заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування слідчими СБУ повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу. Перевіряється інформація щодо можливої причетності до антиукраїнської діяльності інших осіб та організацій.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що напередодні у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України припинили діяльність групи сепаратистів, які пропагували ідеї "руської весни" та "відокремлення" Запорізької області. Зловмисники поширювали в місті матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації та створення фейкової "Запорізької народної республіки".