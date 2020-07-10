На Донбасі від розриву міни постраждали двоє військових

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського.

На Донбасі від розриву міни постраждали двоє військових
Фото: Олена Максименко

Сьогодні, 10 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників поблизу Новолуганського.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Противник застосував міномет калібру 82 мм. Одна міна влучила в траншею, де осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту. Українським воїнам було надано належну першу медичну допомогу, їх евакуйовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголошують, що такими діями проросійські бойовики вкотре підтвердили своє небажання дотримуватись чинних мирних домовленостей.

"Підрозділи Об’єднаних сил використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, раніше сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Авдіївки. Унаслідок обстрілів вогнепальне осколкове поранення отримав український військовослужбовець.

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