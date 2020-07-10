На Донбасі від розриву міни постраждали двоє військових
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського.
Сьогодні, 10 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників поблизу Новолуганського.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
"Противник застосував міномет калібру 82 мм. Одна міна влучила в траншею, де осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту. Українським воїнам було надано належну першу медичну допомогу, їх евакуйовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголошують, що такими діями проросійські бойовики вкотре підтвердили своє небажання дотримуватись чинних мирних домовленостей.
"Підрозділи Об’єднаних сил використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", - запевнили у штабі.
Нагадаємо, раніше сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Авдіївки. Унаслідок обстрілів вогнепальне осколкове поранення отримав український військовослужбовець.