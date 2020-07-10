Герасимов: переселенців обдзвонюють і закликають подавати позови проти Порошенка

"Я б хотів закликати переселенців – не будьте інструментом російської гібридної агресії".

Герасимов: переселенців обдзвонюють і закликають подавати позови проти Порошенка
Фото: president.gov.ua

Вимушених переселенців активно обдзвонюють протягом останнього тижня і пропонують підписувати позови проти експрезидента Петра Порошенка. Про це в ефірі програми «Право на владу» на каналі 1+1 повідомив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.

Він зазначив, що, на його думку, після провалу у Печерському суді та скандального викриття керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького про політичне замовлення у справах Порошенка, таким чином намагаються створити інформаційну «димову завісу», щоб відволікти суспільство через «плівки Деркача».

«Взагалі цей глибоко скоригований і сфальсифікований продукт «Деркач-ФСБ-продакш» навіть не варто коментувати, а треба одразу викидати на смітник. Якщо ви хочете почути про реальне ставлення Порошенка до Путіна, то наказ про контрнаступ у 14 році завдяки якому звільнили 23 окупованого Донбасу, – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Ініціювання суду в Гаазі відносно МН-17 – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Виграш у Стокгольмі більш ніж 4 мільярдів доларів у російського Газпрому – оце є реальне ставлення Петра Порошенка до Путіна. А ще є створення міжнародної коаліції, а ще є санкції, які були накладені на країну-агресора, а ще є отримання Томосу, а ще є Морський трибунал в Гамбурзі. І я цей список можу продовжувати. І не дивно, що після цього всього Путін заявив – хто завгодно, окрім Порошенка», – нагадав Герасимов.

Найбільш важливим, на його думку, є заява Кулика, що треба подавати позови проти Порошенка звичайним громадянам.

«Вже більше тижня юристи «п’ятої колони» обдзвонюють вимушених переселенців і закликають їх підписати позови проти Петра Порошенка, що нібито він винний, що вони втратили майно, а не Російська Федерація. Я б хотів закликати переселенців – не будьте інструментом російської гібридної агресії. Не підписуйте ці позови», – наголосив Герасимов.

Він закликав Зпрезидента забезпечити відповідно до закону створення консолідованої претензії до Росії щодо компенсації за агресію проти України.

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