Мер Сеула скоїв самогубство через звинувачення у сексуальних домаганнях

Пак Он Сун був одним із найвпливовіших політиків Південної Кореї.

Мер Сеула скоїв самогубство через звинувачення у сексуальних домаганнях
Фото: munhwa.com

Мер південнокорейської столиці Сеула Пак Он Сун наклав на себе руки, коли дізнався, що проти нього готувалися відкрити справу щодо сексуальних домагань за заявою колишньої секретарки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

"Проти мера готували відкрити справу після того, як колишня секретарка подала заяву у середу, звинувачуючи (Пак Он Суна, - ред.) у небажаному фізичному контакті", - йдеться у повідомленні.

Згідно з місцевим законодавством, така справа буде автоматично закрита після смерті мера столиці Південної Кореї.

У своїй передсмертній записці Сун попросив вибачення у його родини за те, що "спричинив їм біль", однак, жодного слова не згадав про ймовірні сексуальні домагання.

За даними Associated Press, у передсмертній записці також міститься прохання кремувати його останки і розвіяти прах над могилами її батьків.

"Я прошу вибачення перед усіма людьми. Я дякую кожному, хто був зі мною в моєму житті", - написав Пак Он Сун.

Як повідомлялося, 9 липня тіло Пак Вон Суна, про зникнення якого повідомила його донька, виявили в горах Бугаксан на північ від Сеула.

Пак Он Сун керував Сеулом із 2011 року, він був одним із найвпливовіших політиків Південної Кореї. Аналітики припускали, що він може стати кандидатом у президенти країни від лібералів на виборах 2022 року.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"
У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинівУ Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів
Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
На Донбассе ранение получил украинский военныйНа Донбассе ранение получил украинский военный
Блок рекламы


Похожие новости
В Афінах люди вийшли з протестом на вулиці через новий закон про демонстраціїВ Афінах люди вийшли з протестом на вулиці через новий закон про демонстрації
Мера Сеула, який зник уранці, знайшли мертвимМера Сеула, який зник уранці, знайшли мертвим
Милованов не против вернуться во власть "через один-два политических цикла"Милованов не против вернуться во власть "через один-два политических цикла"
Стерненко заявил, что одному из нападавших на него через суд отменили подозрениеСтерненко заявил, что одному из нападавших на него через суд отменили подозрение
Боевики начали пропускать людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" до сих пор заблокированаБоевики начали пропускать людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" до сих пор заблокирована
Оккупанты заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на ДонбассеОккупанты заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе
Допроса 29 мая не будет, вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом, - адвокаты ПорошенкоДопроса 29 мая не будет, вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом, - адвокаты Порошенко
Кабмин уволил первую заместительницу Степанова через полтора месяца после назначенияКабмин уволил первую заместительницу Степанова через полтора месяца после назначения
Степанов пообещал через "несколько дней" представить вариант изменений второго этапа медреформыСтепанов пообещал через "несколько дней" представить вариант изменений второго этапа медреформы
Детсады в Киеве откроют через две недели после решения Кабмина о возобновлении учебного процессаДетсады в Киеве откроют через две недели после решения Кабмина о возобновлении учебного процесса
Последние новости
Подгружаем последние новости