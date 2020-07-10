Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну

Українські військові розглядають кілька можливих сценаріїв вторгнення Росії в Україну на різних частинах кордону, навіть одночасно.

Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів в ефірі "1+1".

"Збройні сили України розглядають кілька сценаріїв по всьому периметру державного кордону з Російською Федерацією, а також тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей і Автономної Республіки Крим. Ми розглядаємо дії, коли така загроза буде з кількох напрямків одночасно. Відповідні органи військового управління ЗСУ, зокрема і Командування Об'єднаних сил ЗСУ, яке я очолюю, ми постійно готуємося до адекватних дій у відповідь", - сказав Наєв.

Командувач Об'єднаних сил зазначив, що завдання української армії - стримати агресора, а в разі переходу його до відкритої агресії - відбити наступ і "не дати ступити ворожому чоботу на українську землю".

На думку Наєва, наразі безпосередніх загроз агресії з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим щодо Херсонської області "не встановлено".

Командувач ОС також повідомив, що невелика кількість підрозділів Збройних сил РФ перебуває вздовж адміністративного кордону між Херсонською областю і Автономною Республікою Крим, однак на цей час безпосередніх загроз наступу немає.

Нагадаємо, що в червні колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ-2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

У липні в інтерв'ю LB.ua Годжес додав, що не вважає Херсон кінцевою метою Росії. На його думку, країна-окупант хоче захопити Одесу: "Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя - від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і дасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря".

5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа допустив наступ Росії з Криму. На його думку, сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.

У відповідь у Кремлі заявили, що не збираються нападати на материкову Україну з Криму.