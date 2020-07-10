Концентрація небезпечних радіонуклідів у горизонтах питної води на Донбасі перевищує норму

International Human Rights Community має у своєму розпорядженні підтверджені дані про повне затоплення об'єкта "Кліваж" - колишньої шахти "Юнком", яка розташована на непідконтрольній уряду України території Донецької області, йдеться на сторінці організації у фейсбуці.

Сумарна концентрація радіонуклідів у водоносних горизонтах прилеглої території при заборі на відстані 5 км від об'єкта становить 20-34*103 Бк/кг.

Це означає, що низькорадіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води.

Нагадаємо, у 1979 році на території Донецької області Української РСР на східному крилі шахти "Юнком" (місто Юнокомунарівськ, Єнакіївської міськради, ВО "Орджонікідзевугілля") на глибині 903 метрів радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кт у тротиловому еквіваленті. Той проєкт отримав назву "об'єкт Кліваж". Після вибуху радянська влада вирішила залишити оточену кубометрами піску радіоактивну капсулу в сухому стані і відкачувати з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню, затоплення місцевості, а також потрапляння забрудненої рідини в ґрунтові води. 14 квітня 2018 року представники незаконних озброєних формувань припинили відкачку води на шахті "Юнком". Що відбувається під землею з капсулою, нікому невідомо.