Доступна іпотека, кредитування під 5-7% і гідні зарплати стримають відтік кадрів за кордон, - Зеленський

Президент переконаний, що необхідно створювати можливості, щоб люди могли відкривати власний бізнес в Україні.

Доступна іпотека, кредитування під 5-7% і гідні зарплати стримають відтік кадрів за кордон, - Зеленський
Фото: https://president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Волинської області провів зустріч з представниками місцевого бізнесу. Про це повідомляє Офіс президента.

Зустріч відбулася на території підприємства "Модерн-Експо" в Луцьку, яке постачає торговельне обладнання в понад 70 країн світу, а виробничі майданчики компанії розміщені в Луцьку, Вітебську (Білорусь) та Любліні (Польща). Під час розмови бізнесмени наголосили на проблемі виїзду кваліфікованих кадрів у сусідні країни та закликали державу вжити заходів.

Президент у відповідь заявив: "Закривати кордони ніхто не буде. Це по-перше. По-друге, можна багато чого розказувати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей".

На думку Володимира Зеленського, необхідно створювати можливості, щоб люди могли відкривати власний бізнес в Україні.

"Крім програми кредитування «5-7-9», яку ми зараз наповнюємо, ще є портфельне кредитування, яке у Верховній Раді з’явиться у вигляді законопроєкту. Наше головне завдання – до кінця року зробити нормальні умови кредитування, це 5-7%", – зазначив він.

Також президент зазначив, що є ініціатива щодо доступності іпотеки, адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді родини працювати за кордоном. На переконання голови держави, іпотека має бути максимум під 10%.

Нагадаємо, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, зазначав, що, на жаль, наші кваліфіковані, компетентні та розумні працівники їдуть шукати кращої долі в інших країнах, і ми бачимо в цьому ризик. Тільки за 2018 рік з країни виїхали понад мільйон осіб працездатного віку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинівУ Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів
Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
Блок рекламы


Похожие новости
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на МальдівиЕксприкордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Зеленский сообщил об "очередях предпринимателей" за кредитами 5-7-9% для бизнесаЗеленский сообщил об "очередях предпринимателей" за кредитами 5-7-9% для бизнеса
Музей Майдана в Киеве появится через 5-7 летМузей Майдана в Киеве появится через 5-7 лет
Безвиз: на польской границе автобусы с туристами стоят по 5-7 часовБезвиз: на польской границе автобусы с туристами стоят по 5-7 часов
Рассмотрение иска Украины против РоSSии в Гаагском суде может занять 5-7 лет, - МинюстРассмотрение иска Украины против РоSSии в Гаагском суде может занять 5-7 лет, - Минюст
Чиновниці Мінагро, спійманій на хабарі $150 тисяч, дозволили виїзд за кордонЧиновниці Мінагро, спійманій на хабарі $150 тисяч, дозволили виїзд за кордон
Тимошенко всі мільйони завела з-за кордону з невідомо чиїх фірм, бізнес чоловіка не приніс ні копійки
Климкин надеется, что безвизовый режим с ЕС заработает через 5-7 месяцевКлимкин надеется, что безвизовый режим с ЕС заработает через 5-7 месяцев
Украинские пограничники выдвинули жителям восточных регионов ультиматум, пообещав в крайнем случае закрыть "кордоны"Украинские пограничники выдвинули жителям восточных регионов ультиматум, пообещав в крайнем случае закрыть "кордоны"
Последние новости
Подгружаем последние новости