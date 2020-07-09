Мера Сеула, який зник уранці, знайшли мертвим

Мер столиці Південної Кореї Сеула Пак Он Сун, про зникнення якого зранку 9 липня заявила його родина, знайдений мертвим у північній частині міста.

Про це повідомляє агенція Yonhap із посиланням на поліцію.

Причини смерті Пак Он Суна не вказуються, передає Радіо Свобода.

Про зникнення мера заявила його дочка. Вона повідомила поліції, що Пак Он Сун вимкнув телефон після виходу з будинку і залишив повідомлення, схоже на заповіт.

Пак Он Сун керував Сеулом із 2011 року, він був одним із найвпливовіших політиків Південної Кореї. Аналітики припускали, що він може стати кандидатом у президенти країни від лібералів на виборах 2022 року.