В окупованому Армянську відбулося попереднє слухання по "справі Джемілєва"

У міському суді Армянська відбулося попереднє засідання у кримінальній справі стосовно лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.

Про це інформує видання Крымский процесс.

Як розповів за підсумками засідання адвокат Микола Полозов, захистом були подані клопотання про виключення неприпустимих доказів, про повернення справи прокурору, про витребування речових доказів і про припинення кримінального провадження. У всіх цих клопотаннях суддя Венера Ісроїлова відмовила.

Частково було задоволено лише клопотання про витребування повідомлення, яким Мустафі Джемілєву заборонений в'їзд на територію Російської Федерації.

Перше засідання по суті призначено на 23 липня.

Нагадаємо, що справу проти Джемілєва порушили незабаром після того, як лідер кримськотатарського народу закликав кримчан до мирного, ненасильницького опору російської окупації.

Джемілєв звинувачується за ч.3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Росії), за ч.1 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів) і за ч. 1 ст. 224 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки).

Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в окупований Крим через пункт пропуску "Армянськ" на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили і він був змушений повернутися до Києва.

Інші статті мають стосунок до справи Хайсера Джемілєва, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Окупанти заявили, що Мустафа Джемілєв зберігав у сейфі у власному будинку в Бахчисараї карабін ОП-СКС калібру 7,62 мм і нібито незаконно придбав бойові патрони до нього.