"Умови Мінських угод більше не відображають реалій на сході України".

Віцепрем'єр-міністр України - перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков закликав Захід підтримати перегляд Мінських угод.

Про це він написав у блозі для Atlantic Council, передає Інтерфакс-Україна.

"Через низку причин умови Мінських угод більше не відображають реалій на сході України. Це найбільш очевидно у зв'язку з лінією зіткнення, яку було ретельно зафіксовано в офіційних Мінських угодах. Лінія фронту, визначена на початку 2015 року, відтоді застаріла внаслідок подальшої російської окупації ще 1800 квадратних миль української землі. Зрозуміло, що такі аномалії позбавляють увесь Мінський процес його логіки", - вважає він.

Резніков наголосив, що Україна все одно виступає за продовження зусиль у рамках Мінського процесу.

"Це правильний підхід, принаймні доти, доки залишаються сподівання забезпечити звільнення українців, які нині перебувають у російських в'язницях. Щоб досягти якогось прогресу, ми розуміємо, що контакт потрібен. Проте необхідність у переглянутій структурі також очевидна", - пояснив він.

На його думку, нині західний світ здається невпевненим у тому, як краще стримати "відродження ревізіоністської Росії".

"Як нація, що перебуває на передовій у нинішній конфронтації, Україна є найбільш очевидним напрямком для стратегій стримування. У практичному плані це означає перегляд Мінського процесу й адаптацію рамок нинішнього діалогу з урахуванням геополітичних реалій. Зараз не час догматично чіплятися за наявні домовленості. Навпаки, творчі підходи потрібні для глобальної безпеки та запобігання подальшій європейській дестабілізації", - переконаний перший заступник голови делегації України в ТКГ.

Резніков наголошує, що, крім підтримки прагматичного підходу до виконання Мінських угод, західні лідери мають також переглянути роль і функції міжнародних інститутів безпеки, що беруть участь у мирному процесі в Україні.

Нагадаємо, наприкінці червня Європейський Союз розширив санкції проти Росії за недотримання Мінських угод.