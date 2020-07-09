Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"

Проте блокування Угорщиною роботи комісії Україна - НАТО глава МЗС підтвердив.

Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО ?Кулеба назвав "великим перебільшенням"
Фото: Lb.ua

Було б "великим перебільшенням" стверджувати, що Угорщина блокує співробітництво України з НАТО.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Свідченням цього є, наприклад, той факт, що нещодавно Угорщина приєдналася до консенсусу щодо надання Україні статусу учасника програми розширених можливостей НАТО", - сказав глава МЗС України.

Разом з тим Дмитро Кулеба визнав, що робота комісії Україна - НАТО на найвищому рівні справді заблокована через позицію Угорщини

"Тобто в принципі, співробітництво є, але Комісія (Україна-НАТО – ред.) на найвищому рівні дійсно заблокована через позицію Угорщини", - констатував глава МЗС.

Нагадаємо, в 2017 році відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, яка розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

У січні 2020 року Верховна Рада прийняла новий закон про повну загальну середню освіту з трьома мовними моделями для національних меншин. Він передбачає, що в угорських школах на Закарпатті може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менш як 20% предметів повинні викладатися українською мовою зі щорічним підвищенням до 40% у 9 класі і 60% у старшій школі.

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