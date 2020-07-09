СБУ викрила трьох сепаратистів, які агітували за "Запорізьку народну республіку"

Група сепаратистів в інтересах ворожих спецслужб розхитувала ситуацію в регіоні.

СБУ викрила трьох сепаратистів, які агітували за "Запорізьку народну республіку"
Фото: censor.net.ua

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України припинили діяльність групи сепаратистів, які пропагували ідеї "руської весни" та "відокремлення" Запорізької області.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року вони виїхали до тимчасово окупованого Луганська. Там вони спочатку допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости та барикади, а пізніше співпрацювали з представниками так званого «силового блоку Л/ДНР»", - йдеться у повідомленні.

Після повернення в Запоріжжя вони почали поширювати в місті матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації та створення фейкової "Запорізької народної республіки".

"Під час слідчих дій за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих "Л/ДНР" і країни-агресора, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку", - повідомили в СБУ.

Фото: пресцентр СБУ
Фото: пресцентр СБУ
Фото: пресцентр СБУ

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України зібрала додаткові матеріали про те, що вербувальник генерала Шайтанова із ФСБ керував терористами на Донбасі.

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