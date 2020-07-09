На новий фільм Олега Сенцова виділять 25 млн з державного бюджету

Рада з держпідтримки кінематографії проголосувала за таке рішення.

На новий фільм Олега Сенцова виділять 25 млн з державного бюджету
Фото: Макс Требухов

Новий фільм Олега Сенцова "Носоріг" отримає 25 мільйонів з державного бюджету.

Таке рішення ухвалила Рада з державної підтримки кінематографії на засіданні 9 липня.

Проєкт фільму "Носоріг" переміг на третьому конкурсі кінопроєктів в 2012 році і мав отримати державне фінансування в розмірі 3,9 млн грн (загальний бюджет стрічки становив 8,1 млн).

Контракт з тодішніми продюсерами фільму – Олегом Сенцовим і Ольгою Журженко – підписано не було. Але, згідно з правилами, проєкт внесли в Програму створення та розповсюдження національного кіно на 2013 рік. Станом на 2019 рік проєкт залишався в програмі й це дало підстави претендувати на фінансування проєкту в 2020 році після повернення Олега Сенцова з Росії, де він був незаконно ув'язнений.

Наразі загальний бюджет "Носорогу" складає 1,6 млн євро і має двох ко-продюсерів з Польші та Німеччини – Даріуша Яблонського та Хайно Декерта (який є постійним продюсером Сергія Лозниці). Фільм буде подаватись на конкурс у фонд Єврімаж. Державне фінансування від України в розмірі 25 мільйонів 100 тис грн складе половину запланованого бюджету.

На засіданні Ради Олег Сенцов пояснив збільшення суми фінансування своєї стрічки тим, що виріс не лише курс долара, але й ціни на послуги. Загалом сценарій, який він написав ще тоді, не зазнав змін. Сенцов наголосив, що написав ще п'ять сценаріїв, але хоче спочатку зробити "Носорога", оскільки це важливий для нього проєкт.

"Носоріг" – кримінальна драма, події якої розгортаються в Україні в 90-ті роки. Це епоха, яка нас усіх змінила – перехід від Радянського Союзу до наших сучасних днів, але всі ті виклики й досі актуальні для нашого суспільства. В українському кіно ще не знімали фільми про ці часи, тому я вважаю, що важливо поговорити про це, зазирнути в самих себе, – розповідає Сенцов про свій майбутній фільм. – Про бандитів ми бачили багато стрічок, але мене цікавить перш за все людина: що вона відчуває, чому діє саме так, чи може така людина змінитися… Адже немає поганих людей, є люди, які роблять погані вчинки".

Виробництвом стрічки буде займатись ТОВ "Край Кінема", засновником якого є сам Сенцов. Співпродюсером на проєкті буде Денис Іванов ("Донбас", "Плем'я"). Зйомки планують розпочати вже цієї осені.

Рада з держпідтримки кіно також проголосувала за список переможців 13-го пітчингу, включивши туди 7 повнометражних і 16 короткометражних дебютних фільмів. Загальна сума їх підтримки складає 105 мільйонів гривень. Зазначимо, що до вчорашнього дня, коли міністр культури Олександр Ткаченко оголосив про додаткові 50 млн для Держкіно, сума на нові проєкти українських фільмів складала близько 90 млн грн, враховуючи як дебюти, так і інші фільми, які змагатимуться на 14-му пітчингу.

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