СБУ: вербувальник генерала Шайтанова із ФСБ керував терористами на Донбасі

Контррозвідка Служби безпеки України зібрала додаткові матеріали, які свідчать, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який, імовірно, причетний до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був серед організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі.

Про це повідомляють на сайті СБУ .

"З літа 2014 Єгоров із позивним "Ельбрус" напряму координував діяльність незаконних збройних формувань на території Луганської області та доводив до бойовиків вказівки російського командування. Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званої Новоросії. Він особисто був присутнім на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків з Криму на Донбас", - зазначили у спецслужбі.

Крім того, контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо був причетним до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року та до ракетних обстрілів підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, 10 червня суд продовжив арешт генерала Шайтанова до 8 серпня.