Свідок розмови Трампа і Зеленського подав у відставку

Александр Віндман переконаний, що його майбутнє в армії буде обмеженим.

Свідок розмови Трампа і Зеленського подав у відставку
Фото: https://twitter.com/

Ключовий свідок на слуханнях з імпічменту президента Трампа з "українського" питання підполковник армії США Александр Віндман після попередніх повідомлень про тиск заявив, що йде у відставку. Про це він повідомив 8 липня на своїй сторінці у твітері, повідомляє "Укрінформ".

Як завив адвокат підполковника Девід Прессман, його підзахисний прийняв таке рішення "після того, як стало зрозуміло, що його майбутнє в армії, де він сумлінно служив, назавжди буде обмеженим".

Восени минулого року на слуханнях у Палаті представників щодо імпічменту Трампа Віндман, який особисто був присутній під час телефонної розмови президентів США й України, заявив що оприлюднена стенограма розмови була неповною. Після цього Трамп неодноразово висловлював обурення присутністю Віндмана у Білому домі, а згодом домігся виключення підполковника зі складу Ради національної безпеки.

Також Трамп хотів заблокувати отримання Віндманом чергового військового звання – полковник - як помсту за його свідчення проти голови Білого дому.

Нагадаємо, співробітника Ради нацбезпеки США Александра Віндмана, що дав свідчення на слуханнях щодо імпічменту президента Дональда Трампа, вивели з території Білого дому 7 лютого. Служба Віндмана повинна була закінчитися в липні. Його адвокат вважає, що підполковника "попросили піти за те, що він сказав правду".

Згодом Трамп пояснив звільнення підполковника Віндмана тим, що він був "дуже недисциплінованим і "неправильно" передав зміст його "ідеальних" телефонних розмов" з президентом України Володимиром Зеленським.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
На Донбассе ранение получил украинский военныйНа Донбассе ранение получил украинский военный
У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"
Блок рекламы


Похожие новости
Сенцов: "Спроба посадити Порошенка за грати в будь-який спосіб – велика помилка Зеленського"Сенцов: "Спроба посадити Порошенка за грати в будь-який спосіб – велика помилка Зеленського"
Иран выдал ордер на арест ТрампаИран выдал ордер на арест Трампа
Верховный суд США отказался рассматривать жалобу на стальную пошлину ТрампаВерховный суд США отказался рассматривать жалобу на стальную пошлину Трампа
Мемуары Болтона о работе на Трампа запустили в продажу вопреки сопротивлению Белого домаМемуары Болтона о работе на Трампа запустили в продажу вопреки сопротивлению Белого дома
Советник Белого дома опроверг заявление Болтона о просьбе Трампа к лидеру КНРСоветник Белого дома опроверг заявление Болтона о просьбе Трампа к лидеру КНР
Экс-министр: Шкарлет купил авто за деньги, которые советовали потратить на доплаты преподавателям вузаЭкс-министр: Шкарлет купил авто за деньги, которые советовали потратить на доплаты преподавателям вуза
Рада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектамРада запретила депутатам подавать тысячи поправок к законопроектам
"Роскосмос" обвинил Трампа в "агрессивных планах по захвату планет""Роскосмос" обвинил Трампа в "агрессивных планах по захвату планет"
Директор "Укрпочты" решил не подаваться на главу "Укрзализныци"Директор "Укрпочты" решил не подаваться на главу "Укрзализныци"
НАПК разрешило не подавать декларацию "кандидата на должность" при условии декларирования имущества за прошлый годНАПК разрешило не подавать декларацию "кандидата на должность" при условии декларирования имущества за прошлый год
Последние новости
Подгружаем последние новости