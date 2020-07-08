Литва слідом за Латвією заборонила трансляцію каналів RT

Литовська комісія з питань радіо і телебачення заборонила трансляцію каналів RT через зв'язки з російським пропагандистом Дмитром Кисельовим, який перебуває під санкціями ЄС. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п'яти програм RT", - сказав BNS голова комісії Мантас Мартішюс.

За його словами, рішення набуває чинності з дати його публікації, тобто з четверга.

Мартішюс зауважив, що рішення зупинити програми ухвалено через санкції щодо Кисельова а не через порушення.

"Пан Кисельов не повинен отримувати вигоду, тому ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз і в Литві", - додав Мартішюс.

За даними комісії, в Литві транслюють п'ять каналів мережі RT: сам RT, його версію RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Нагадаємо, Національна рада з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) Латвії минулого тижня вирішила заборонити на території країни трансляцію семи програм російського пропагандистського телеканалу RT, який раніше був відомий як Russia Today, мотивуючи тим, що канал перебуває під фактичним контролем і одноосібним управлінням Д. Кисельова. Його внесено до списку осіб, стосовно яких застосовують санкції через підтримку анексії Криму і військової діяльності Росії на сході та південному сході України. За оцінкою латвійських органів безпеки, RT є найвпливовішим каналом російської пропаганди на Заході.