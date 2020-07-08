Вступники-2020 можуть отримати відстрочку від призову

Це спільне рішення президента, МОН і Генштабу.

Вступники-2020 можуть отримати відстрочку від призову
Фото: mil.gov.ua

Міністерство освіти і науки спільно з Офісом президента та Генеральним штабом напрацювали рішення, що дозволять випускникам коледжів і університетів, які матимуть бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти, отримати відстрочку від весняного призову.

Міністерство освіти і науки надало відповідні роз’яснення приймальним комісіям закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову. Попередня реєстрація дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри і на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що досягнуті домовленості дозволять вступникам скористатися своїм конституційним правом на продовження навчання - пройти необхідні вступні випробування та подати заяви на вступ.

Нагадаємо, у зв'язку з карантином, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов до армії перенесено на травень-липень 2020 р.

Міністерство освіти і науки змінило умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів і терміни проведення вступної кампанії - усі дати зміщені на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, а прийом заяв і документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
На Донбассе ранение получил украинский военныйНа Донбассе ранение получил украинский военный
У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"
У Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинівУ Києві поліція затримала двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів
Блок рекламы


Похожие новости
В ноябре на воинскую службу призовут 1 тыс. офицеров запасаВ ноябре на воинскую службу призовут 1 тыс. офицеров запаса
Осенью на срочную службу призовут 10,5 тыс. человекОсенью на срочную службу призовут 10,5 тыс. человек
В августе служить в Нацгвардию призовут тысячу людейВ августе служить в Нацгвардию призовут тысячу людей
Кого и когда призовут в армию в августеКого и когда призовут в армию в августе
Селезнев рассказал, сколько офицеров запаса призовут в июнеСелезнев рассказал, сколько офицеров запаса призовут в июне
Тымчук рассказал, зачем призовут на службу офицеров запасаТымчук рассказал, зачем призовут на службу офицеров запаса
Выпускникам военных кафедр повезет, если их призовут в армию, - ГенштабВыпускникам военных кафедр повезет, если их призовут в армию, - Генштаб
Керівник районного Держгеокадастру допоміг собі та родичам отримати 120 гектарівКерівник районного Держгеокадастру допоміг собі та родичам отримати 120 гектарів
В Германии призовут население делать запасы на случай войны, - СМИВ Германии призовут население делать запасы на случай войны, - СМИ
В ходе седьмой волны мобилизации первыми призовут тех, кто прошел АТО, - БирюковВ ходе седьмой волны мобилизации первыми призовут тех, кто прошел АТО, - Бирюков
Последние новости
Подгружаем последние новости