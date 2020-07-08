Вступники-2020 можуть отримати відстрочку від призову

Міністерство освіти і науки спільно з Офісом президента та Генеральним штабом напрацювали рішення, що дозволять випускникам коледжів і університетів, які матимуть бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти, отримати відстрочку від весняного призову.

Міністерство освіти і науки надало відповідні роз’яснення приймальним комісіям закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову. Попередня реєстрація дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри і на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що досягнуті домовленості дозволять вступникам скористатися своїм конституційним правом на продовження навчання - пройти необхідні вступні випробування та подати заяви на вступ.

Нагадаємо, у зв'язку з карантином, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов до армії перенесено на травень-липень 2020 р.

Міністерство освіти і науки змінило умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів і терміни проведення вступної кампанії - усі дати зміщені на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, а прийом заяв і документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити.