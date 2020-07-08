Україна отримала від бойовиків гарантії безпеки для гасіння пожеж на Луганщині, - Резніков

На цьому наполягала українська делегація ТКГ.

Україна отримала від бойовиків гарантії безпеки для гасіння пожеж на Луганщині, - Резніков
Фото: twitter.com/AvakovArsen

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) отримала гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області.

Про це повідомив перший заступник голови української делегації ТКГ Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

За його словами, на засіданні українська делегація звернулася з проханням про гарантії безпеки для авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій, аби загасити пожежі поблизу лінії розмежування.

"Дане звернення гуманітарного характеру було повністю підтримано координатором ТКГ - представником ОБСЄ і було надалі узгоджено учасниками засідання. Письмове підтвердження гарантій очікується найближчим часом", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, 7 липня в Луганській області внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі загинуло п'ять людей, дев'ятеро осіб госпіталізовано. Згодом кількість постраждалих збільшилася.

Вогонь охопив близько 50 га території Боровського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Поліція розглядає три версії виникнення пожеж.

На сьогоднішньому засіданні ТКГ українська сторона закликала до встановлення режиму тиші для гасіння вогню.

Під час візиту в Луганську область президент Володимир Зеленський пообіцяв, що громадянам, які втратили свої будинки внаслідок масштабних лісових пожеж, буде виділено по 300 тис. гривень компенсації. Також кожному виділять по 20 тис. гривень для підтримки.

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