Кабмін призначив нового мовного омбудсмена

Тарас Кремінь є співавтором закону "Про державну мову".

Кабмін призначив нового мовного омбудсмена
Фото: facebook.com/Mokan.Vasyl

Кабінет Міністрів призначив викладача української мови Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у фейсбуці.

"Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду Уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Кременя Тараса Дмитровича", - написав Мокан.

Кремень народився в 1978 році, він - викладач української мови та літератури, а також англійської мови та зарубіжної літератури. Крім цього, він кандидат філологічних наук і доцент. Зараз Кремень є професором в кількох університетах Миколаєва.

У 2010 році він став депутатом Миколаївської обласної ради. У 2014 році Кремень був обраний головою Миколаївської обласної ради. З 2014 по 2019 рік очолював підкомітет комітету Верховної Ради з питань науки і освіти.

Кремень також є співавтором закону "Про державну мову".

Нагадаємо, раніше посаду мовного омбудсмена в Україні займала Тетяна Монахова. Вона була призначена на посаду в листопаді 2019 року, проте в кінці квітня заявила, що йде у відставку. До цього вона повідомляла, що з моменту призначення не отримувала заробітну плату, оскільки не був сформований секретаріат мовного омбудсмена.

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