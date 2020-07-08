Голова ФБР назвав Китай головною загрозою для США

Голова американського Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей назвав Китай найбільшою довгостроковою загрозою для Сполучених Штатів Америки.

Про це він заявив під час виступу в Інституті Гудзона у Вашингтоні, передає BBC.

"Шпіонаж та крадіжки, здійснені Китаєм, становлять найбільшу довгострокову загрозу для безпеки США ", - наголосив Рей.

На його думку, Китай намагається будь-яким чином стати єдиною світовою наддержавою. Тому ФБР відкриває нову контррозвідувальну справу щодо Китаю. При цьому, зазначив Рей, майже половина із близько 5 тис. справ, які зараз ведуться в США , пов’язані з Китаєм.

Рей також розказав, що Китай примушує своїх громадян, які проживають за кордоном, повернутися, використовуючи "шокувальну" тактику.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Альянс турбований співпрацею Росії і Китаю, а також його хвилює те, що "економіка Китаю незабаром стане найбільшою в світі".