Голова ФБР назвав Китай головною загрозою для США
"КНР намагається будь-яким чином стати єдиною світовою наддержавою".
Голова американського Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей назвав Китай найбільшою довгостроковою загрозою для Сполучених Штатів Америки.
Про це він заявив під час виступу в Інституті Гудзона у Вашингтоні, передає BBC.
"Шпіонаж та крадіжки, здійснені Китаєм, становлять найбільшу довгострокову загрозу для безпеки США", - наголосив Рей.
На його думку, Китай намагається будь-яким чином стати єдиною світовою наддержавою. Тому ФБР відкриває нову контррозвідувальну справу щодо Китаю. При цьому, зазначив Рей, майже половина із близько 5 тис. справ, які зараз ведуться в США, пов’язані з Китаєм.
Рей також розказав, що Китай примушує своїх громадян, які проживають за кордоном, повернутися, використовуючи "шокувальну" тактику.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Альянс турбований співпрацею Росії і Китаю, а також його хвилює те, що "економіка Китаю незабаром стане найбільшою в світі".
У травні МЗС Китаю заявляв, що низка політичних сил у США спеціально йдуть на конфронтацію з КНР, провокуючи початок "холодної війни". Відносини між країнами загострилися під час пандемії коронавірусу. Держсекретар Майк Помпео звинуватив КНР в приховуванні даних про спалах COVID-19.